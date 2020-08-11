تعليق ناري من بسمة وهبة على اليوم الأول لانتخابات الشيوخ (فيديو)

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بفعاليات ومشاهد اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، والمشاركة الإيجابية الكبيرة من قبل المواطنين المصريين.





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها " كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن: " مشهد اليوم من انتخابات مجلس الشيوخ رائع ويؤكد أن مصر كبيرة ولما تقرر تنفذ، والمواطن المصري أصبح لديه إدراك ووعي بأهمية دوره فى الحياه السياسية وحقوقه في الانتخابات وأهمية المشاركة".





وواصلت قائلة: "مصر النهارده رافعة راسها أمام العالم.. لم يتوقع أحد المشهد الرائع والطوابير المفرحة والمنظمة في كل المحافظات في الصعيد وسيناء وغيرهم من باقي المحافظات".





وأكدت أن:" المصريين أعطوا درس جديد للإخوان وأمثالهم، في ظل نسب المشاركة والطوابير اللى كانت تفرح أمام اللجان"، مضيفًا أن مصر مستقرة وثابتة وتبني للمستقبل.











