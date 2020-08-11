تعليق ناري من بسمة وهبة على اليوم الأول لانتخابات الشيوخ (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:30 م
الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
كـسـاب أحـمـد
أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بفعاليات ومشاهد اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، والمشاركة الإيجابية الكبيرة من قبل المواطنين المصريين.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها " كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن: " مشهد اليوم من انتخابات مجلس الشيوخ رائع ويؤكد أن مصر كبيرة ولما تقرر تنفذ، والمواطن المصري أصبح لديه إدراك ووعي بأهمية دوره فى الحياه السياسية وحقوقه في الانتخابات وأهمية المشاركة".

وواصلت قائلة: "مصر النهارده رافعة راسها أمام العالم.. لم يتوقع أحد المشهد الرائع والطوابير المفرحة والمنظمة في كل المحافظات في الصعيد وسيناء وغيرهم من باقي المحافظات".

وأكدت أن:" المصريين أعطوا درس جديد للإخوان وأمثالهم، في ظل نسب المشاركة والطوابير اللى كانت تفرح أمام اللجان"، مضيفًا أن مصر مستقرة وثابتة وتبني للمستقبل.



ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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