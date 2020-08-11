في 10 نقاط.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاتيح السعادة الزوجية

قالت هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن مفهوم السعادة قرار وهو أمر في غاية الأهمية، متابعة أن لابد البعد عن الاستلام لأي ضغوط ولابد من خلق جو من البهجة والمتعة.





وأضافت البنا، في حوارها ببرنامج «سفير السعادة»، المذاع عبر شاشة الفضائية المصرية، أن تأتي السعدة في الحياة الزوجية من خلال المشاركة في الأشياء التي يحبها شريك الحياة سواء كانت مشاهدة مباراة كرة قدم او سماعة اغنية معينة يحبها شريك حياتك.





وتابعت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أنه من الممكن أن تقرب المسافات ونشارك بعضنا البعض في الأشياء التي نحبها وبالتالي يكون في المنزل اولفة، مؤكدا أن العلاقة داخل الأسرة لابد أن تتسم بالتفاهم ومحاولة من جميع أفراد الأسرة التواصل مع الغير.





وأكملت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أنه لابد من تحديد وقت بين الزوج والزوجة للمشاركة فيه والجلوس مع بعضهم بشكل يومي ونعمل حاجة معينة فيها تشارك، وهذا الأمر طريق جيد جدا لتحقيق فكرة السعادة الزوجية.





وأضافت هند البنا، أنه:"لابد أن عارف ما يحبة الطرف الأخر ونتناقش في هذا الأمر وأشاركة فيه ونتحدث عنه بطريقة لطيفة وهذا الأمر يحمل مشاركة كبيرة"، مستدركه أنه: "أهم شيء نبعد عن الانتقاد اللوم ولأنه يخلق حالة من التحفز بين الزوجين قد تصل للهجوم".



