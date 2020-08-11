بعد وفاة مصطفى حفناوي.. معالج روحاني: العين بتوصل للقبر

علق الشيخ مصطفى فليفل، الداعية والمعالج الروحاني، على وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي وعلاقتها بالحسد، قائلًا: "الحسد موجود، والله سبحانه وتعالى ذكره".





وأضاف "فليفل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الحسد قد يؤدي إلى الوفاة، معلقًا: "الموت ممكن يحصل بسبب الحسد، العين بتوصل الرجل للقبر".





وتابع: "الحاسد يتمنى زوال النعمة من المحسود، والعين تؤدي إلى الوفاة".





ورحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك عقب تعرضه لجلطة ونقله لأحد المستشفيات والذي وجد بها لعدد من الأيام إلى أن وافته المنية.





وكان "حفناوي" ضحية التشخيص الخاطئ حيث بدأت معاناته منذ شعوره بألم في جنبه الأيسر، فذهب لأحد المستشفيات ولم يتبين أنها بوادئ جلطة مما أدى إلى سوء حالته الصحية.





وحزن الجمهور وجميع الفنانين على فقدان اليوتيوبر مصطفى حفناوي، لكونه لايزال في رعين شبابه،وقام بنعيه الكثير من الفنانين ويرصد "الفجر الفني" نعي الفنانين لفقدان الشاب مصطفى حفناوي:



