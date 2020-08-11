استشاري صحة نفسية: الدراما أحد أسباب تغير المزاج العام للمجتمع (فيديو)

كشفت هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، تأثير الدراما على الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن لها دور كبير يجب أن نهتم به بشكل كبير.





وأضافت البنا، في حوارها ببرنامج «سفير السعادة»، المذاع عبر شاشة الفضائية المصرية، أن الدراما تؤثر على الأسرة بشكل كبير لذلك يجب الحذر من هذا الأمر، لافتة إلى أنها من أحد أسباب تغير المزاج العام في المجتمع، والدراما تشكل الوعي في المجتمع.





وتابعت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن ألعاب الفيديو جيم التي تحمل العنف لها تأثير سلبي في التفكير على الأطفال في الأسرة، متسدركه أن الدرما سلاح مهم في نشرة فكرة معينة وثقافات المجتمع.











