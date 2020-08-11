استشاري صحة نفسية: الدراما أحد أسباب تغير المزاج العام للمجتمع (فيديو)
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:46 م
كـسـاب أحـمـد
كشفت هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، تأثير الدراما على الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن لها دور كبير يجب أن نهتم به بشكل كبير.
وأضافت البنا، في حوارها ببرنامج «سفير السعادة»، المذاع عبر شاشة الفضائية المصرية، أن الدراما تؤثر على الأسرة بشكل كبير لذلك يجب الحذر من هذا الأمر، لافتة إلى أنها من أحد أسباب تغير المزاج العام في المجتمع، والدراما تشكل الوعي في المجتمع.
وتابعت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن ألعاب الفيديو جيم التي تحمل العنف لها تأثير سلبي في التفكير على الأطفال في الأسرة، متسدركه أن الدرما سلاح مهم في نشرة فكرة معينة وثقافات المجتمع.
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا