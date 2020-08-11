المخرج مجدي الهواري يوجه رسالة لكريم عفيفي ويشيد به





وتابع: "قبل ماكتب علشان شهادتي مجروحة فيه ! فكرت ان ده مش رايي لوحدي ده رأي زمايله وكل اللي بيتعاملوا معاه في مسرح CairoShow وفرقة علاء الدين كمان الحقيقة علي قد حبنا له كلنا وعلي راس المجموعة طبعًا النجم أحمد عز مافيش كلام توصفوا فيه اكتر من اننا نقوله كلنا بنحبك ياذوق" .





يذكر أن المسرحية الاستعراضية الكوميدية"علاء الدين" يشارك بها أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام اسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.



أشاد المخرج مجدي الهواري، بالفنان كريم عفيفي، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".ونشر صور لـ كريم، من عرض مسرحية علاء الدين وكتب عليها: "بكتب شهادة للتاريخ في انسان خلوق محترم وطاقة خفيفة وكوميديان شاطر وذكي ، وكمان صاحب جدع ، وزي المثل اللي بيقول تعرف فلان ايوة ! مثل معاك مسرح وعرفت كواليسه وطاقته ! لا ! يبقي معرفتش".