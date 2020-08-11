محافظ الجيزة يلبي رغبة مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ ببولاق

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لطلب مسن يقيم بشارع عبد السلام الشافي بحي بولاق الدكرور، وقد تقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية لبعد مقر لجنته الانتخابية ويعاني من أعراض مرضية وصعوبه في التنقل ما يصعب عليه الإدلاء بصوته الانتخابى، ويناشد المسئولين مساعدتة فى ممارسة حقه الدستوري والأدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.





وعلي الفور كلف محافظ الجيزة كلا من الأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ورئيس حي بولاق الدكرور، بسرعة التواصل مع المواطن سيد سلطان جاد مقدم الشكوى وتوفير وسيلة نقل له لاصطحابه لمقر لجنته الانتخابية للأدلاء بصوته الانتخابي واعادته لمحل سكنه مرة أخرى.





كما حرص المواطن على الاتصال تليفونيا بمحافظ الجيزة لتقديم الشكر له للاستجابة السريعة للشكوي.





وفي نفس الاطار استجاب محافظ الجيزة لشكوي مواطن من بعد مقره الانتخابي عن محل سكنه في حدائق الأهرام ورغبته في الإدلاء بصوته، حيث وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بتوفير وسيله تنقل للمواطن لممارسه حقه الانتخابي والتصويت بلجنته الانتخابية بمدرسة كفر غطاطي الابتدائية وقد تم علي الفور نقل المواطن وقام بالتصويت.



