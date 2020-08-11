محافظ الجيزة يلبي رغبة مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ ببولاق

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لطلب مسن يقيم بشارع عبد السلام الشافي بحي بولاق الدكرور، وقد تقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية لبعد مقر لجنته الانتخابية ويعاني من أعراض مرضية وصعوبه في التنقل ما يصعب عليه الإدلاء بصوته الانتخابى، ويناشد المسئولين مساعدتة فى ممارسة حقه الدستوري والأدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وعلي الفور كلف محافظ الجيزة كلا من الأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ورئيس حي بولاق الدكرور، بسرعة التواصل مع المواطن سيد سلطان جاد مقدم الشكوى وتوفير وسيلة نقل له لاصطحابه لمقر لجنته الانتخابية للأدلاء بصوته الانتخابي واعادته لمحل سكنه مرة أخرى. 

كما حرص المواطن على الاتصال تليفونيا بمحافظ الجيزة لتقديم الشكر له للاستجابة السريعة للشكوي.

وفي نفس الاطار استجاب محافظ الجيزة لشكوي مواطن من بعد مقره الانتخابي عن محل سكنه في حدائق الأهرام ورغبته في الإدلاء بصوته، حيث وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بتوفير وسيله تنقل للمواطن لممارسه حقه الانتخابي والتصويت بلجنته الانتخابية بمدرسة كفر غطاطي الابتدائية وقد تم علي الفور نقل المواطن وقام بالتصويت. 

ومن جانبه دعا المحافظ المواطنين علي ضرورة النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسه حقهم الانتخابي فى المناخ الديمقراطي الذى تشهده بلدنا حاليا.
محافظ الجيزة يلبي رغبة مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ ببولاق
محافظ الجيزة يلبي رغبة مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ ببولاق
محافظ الجيزة يلبي رغبة مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ ببولاق
محافظ الجيزة يلبي رغبة مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ ببولاق
محافظ الجيزة يلبي رغبة مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ ببولاق
محافظ الجيزة يلبي رغبة مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ ببولاق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مجلس الشيوخ إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام وأوباما مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يومين

نجم بايرن ميونيخ يتحدث عن إمكانية إيقاف ميسي

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ 13 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عمره 70 عاما.. محافظ الجيزة يقدم التعازي لأسرة متوفٍ في الاستفتاء‎

حقهم فى المشاركة.. الإسعاف تلبي رغبة 10 من المرضى والمسنين وتنقلهم للجان الاستفتاء ببني سويف (صور)

انتخابات مجلس الشيوخ.. طرق معرفة لجنتك الانتخابية والتصويت

أثناء تصويتها في انتخابات الشيوخ.. وزيرة الصحة تطمئن المواطنين على تأمين اللجان

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف انتخابات مجلس الشيوخ 2020

لحظة وصول رئيس مجلس النواب للإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

09:36 م

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

08:28 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

05:31 م

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان