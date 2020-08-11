نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث مع عمداء الكليات الشرعية الاستعداد للعام الدراسي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
عقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، اجتماعا "عن بُعد" مع عمداء كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشعب المناظرة لها بالجامعة. 

وناقش نائب رئيس جامعة الأزهر، مع عمداء كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشعب المناظرة لها بالجامعة، إعداد الجدول الدراسي للعام الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، وكيفية تطبيق نظام التعليم المزدوج (وجها لوجه في قاعات الدراسة وعن بعد من خلال المنصات التعليمية التي أعدت بعد ١٥ مارس الماضي).

وعقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع عمداء كليات الطب بالجامعة، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عقب العودة مباشرة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم الاتفاق على استكمال الجزء النظري لطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة بكليات الطب، بالآلية التي تراها كل كلية، على أن يتم الاعتماد على نظام التعلم عن بعد وتسجيل مرئي لشرح الدروس النظرية، وتحميلها على مواقع الكليات والجامعة.

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عقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، اجتماعا مع عمداء كليات الطب بالجامعة، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عقب العودة مباشرة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم الاتفاق على استكمال الجزء النظري لطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة بكليات الطب، بالآلية التي تراها كل كلية، على أن يتم الاعتماد على نظام التعلم عن بعد وتسجيل مرئي لشرح الدروس النظرية، وتحميلها على مواقع الكليات والجامعة.

وأشار عامر، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ما يلي:

استكمال الدروس الإكلينيكة مع أهمية مراعاة تقسيم الطلاب إلى مجموعات والاستفادة من معامل المهارات.

شرح الدروس النظرية لجميع الفرق ونظري الجزء العملي عبر تسجيل فيديوهات ورفعها على مواقع الكليات وموقع الجامعة.

إلزام جميع الفرق الدراسية بالحصول على دورات مكافحة العدوى من خلال بنك المعرفة باعتبار أن الدورات أساسية لطالب الطب ووقاية لغيره.

ـتطوير وحدة التعليم الإلكتروني بكل كلية.

إنشاء وحدة القياس والتقويم بكل كلية.

ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الحضور اقترحوا التواصل مع المصرية للاتصالات لتوفير باقات نت لطلاب الجامعة بأسعار مخفضة، وتحديد قاعات بالمدن الجامعية يتوافر بها إنترنت خاصة بالمطالعة.

يذكر أن جامعة الأزهر، تضم ست كليات طب للبنين والبنات بفروع " القاهرة ودياط وأسيوط".

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