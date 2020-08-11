ارتفاع فى خسائر الذهب بنهاية التعاملات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
ارتفعت خسائر الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بضغط من الارتفاع الملحوظ لعوائد السندات والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

كما تحسنت شهية المخاطرة مع آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز الأمريكية الجديدة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2018.

عند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر  بنحو 4.58 بالمائة ليتهاوى إلى 1946.30 دولار للأوقية فاقداً نحو 93.40 دولار، ليسجل أكبر هبوط يومي من حيث النسبة المئوية منذ منتصف مارس الماضي.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 4.6 بالمائة أو ما يوازي 93.95 دولار إلى 1934.30 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 93.507، بعد أن وصل إلى 93.724 في وقت سابق من التعاملات.

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