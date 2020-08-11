"أوباما" و"كلينتون" يشاركون في المؤتمر الوطني القادم للحزب الديمقراطي الأمريكي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي أن الرئيسين الأسبقين، باراك أوباما وبيل كلينتون، سيحضران مؤتمره الوطني القادم الذي سيعلن فيه جو بايدن مرشحا رسميا عن الحزب في انتخابات الرئاسة 2020.

ويتوقع أن يلقي كل من أوباما وكلينتون كلمة خلال المؤتمر المزمع عقده في فترة 17-20 أغسطس الجاري في مدينة ميلواكو بولاية ولاية ويسكنسن، تحت شعار "بناء وحدة أمريكا" (Uniting America).

وسيشهد اليوم الثاني للفعالية التصويت على ترشيح جو بايدن لشغل منصب رئيس البلاد، وهو المرشح الديمقراطي الوحيد بعد انسحاب بيرني ساندرز من السباق الانتخابي.

أما باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، فسيخاطبان الجمهور في اليوم الثالث من المؤتمر المخصص لاختيار مرشح قد يشغل منصب نائب رئيس البلاد، في حال فوز جو بايدن في الانتخابات المقرر تنظيمها في 3 نوفمبر المقبل.

وكشف المكتب الإعلامي للمؤتمر أن امرأة ستكون نائبا لبايدن، وذلك لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال المكتب في هذا الصدد: "عندما سيقود جو بايدن جهودنا الرامية لبناء مستقبل أفضل، ستكون امرأة، ولأول مرة في التاريخ، شريكا له".

وخلال آخر أيام المؤتمر سيوجه جو بايدن كلمته إلى الأمة عبر "فيديو كونفرنس"، ليعلن فيها موافقته على ترشيحه مرشحا رسميا للديمقراطيين.

وسبق أن أبلغ الحزب أعضائه في يوليو الماضي، بأن التصويت لاختيار المرشح والفعاليات الرئيسية للمؤتمر ستعقد عن بعد.

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