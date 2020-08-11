نجم بايرن ميونيخ يتحدث عن إمكانية إيقاف ميسي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر

تحدث نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، ليون جوريتسكا، عن إمكانية إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وذلك قبل لقاء الفريقين المرتقب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال غوريتسكا (25 عاماً) عند سؤاله عن كيفية إيقاف ميسي إن "آلاف الأشخاص قبلي حاولوا الإجابة عن هذا السؤال".

وتابع: "إنه أمر جيد أنه بعد أن لعبت ضد (البرتغالي كريستيانو) رونالدو بعض المرات، أن تلتقي لاعباً آخر أثر فيك في العقد الأخير من الزمن".

وتستكمل منافسات المسابقة القارية الأهم في العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام الإقصاء من مباراة واحدة اعتباراً من الدور ربع النهائي، الذي ينطلق الأربعاء بلقاء أتالانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وأكد الدولي الألماني أن إيقاف ميسي "لا يمكن القيام به إلا بشكل جماعي، لأنه لاعب موهوب، لا أعرف كيف ولكن علينا أن نفرض إيقاعنا عليهم".

وسجل ميسي هدفه الحادي والثلاثين هذا الموسم أمام نابولي الإيطالي السبت، عندما أقصاه من المسابقة، ويتطلع لتحقيق لقبه الخامس في دوري الأبطال مع النادي الكاتالوني.

أما بايرن الساعي لتحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد تتويجه بلقبي الدوري للعام الثامن توالياً والكأس المحليين، فاز بمبارياته الـ13 جميعها منذ استئناف المنافسات بعد توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ حوالي 3 ساعات

هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام وأوباما مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يعلن غيابه نجمه عن مباراة هيرتا برلين

أزمة تمنع انضمام نجم باير ميونيخ لبرشلونة

ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع صانع ألعاب ريال مدريد

"الليلي" يعلن تشكيل الإفريقي التونسي لمباراة مازيمبي

طلب جديد لـ"ميسي" من إدارة برشلونة

بعد إجراء قرعة ثمن النهائي.. مواجهات بالجملة تحدث لأول مرة في دوري أبطال أوروبا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 م

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

05:31 م

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟

08:01 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان