انتهاء اليوم الأول من الاقتراع في انتخابات الشيوخ بدون معوقات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:04 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
مـروة هيـكل
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمه النقض، منذ قليل عن انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار لاشين إبراهيم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الأول للاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ مر بشكل هادئ دون رصد معوقات أو مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة برئاسة المستشار أسامة غازي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اطمأنت على عمليات الاقتراع منذ انطلاقها في التاسعة صباحا وحتى غلق باب الاقتراع في التاسعة مساء.

وتواجد القضاة المشرفين على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وقاموا بتحديد الجمعية الانتخابية وفتح اللجان في مواعيدها بعد تأكدهم من سلامة كافة محتويات كل لجنة.

وشهدت اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت والزم جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع حتى يتمكنوا من المشاركة والتصويت في الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسق لطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.

ويواصل الناخبون المصريون غدا الأربعاء، عمليات التصويت في أكثر من 14 ألف لجنة فرعية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث من المقرر استمرار عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساء وعقب غلق أبواب اللجان، تبدأ بعد ذلك عمليات الفرز.

وبالنسبة لتصويت المصريين بالخارج فقد انتهت عمليات التصويت عبر البريد أمس الإثنين فيما تستمر اللجان بمقر البعثات الدبلوماسية في تلقى أوراق الاقتراع من الناخبين على والتي بدأت من 9 وحتى 12 أغسطس حيث من المقرر عقب انتهاء فرز الأصوات سيتم ارسالها للهيئة الوطنية لانتخابات لاعلان النتيجة مجمعة يوم 16 أغسطس.

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