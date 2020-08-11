سرادق وشاشات عرض لدعوة المواطنين لانتخابات الشيوخ بالغربية
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:03 م
أيمن يحيي_نجلاء البسيونى
أقام مواطنون من مدينة زفتي بمحافظة الغربية، سرادقات مصغرة وشاشات عرض مع مكبرات صوت، لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات علي مقاعد مجلس الشيوخ، وظلت السيارات تجوب شوارع المدينة تدعو المواطنين للنزول المشاركة.
وشهدت لجان الانتخابات قيام المسئولين عنها بعمل قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة للإدلاء بالصوت، مع توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.
وانتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.
وشهدت العملية الانتخابية، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.
جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية، فى 804 لجنة موزعة داخل 694 مقار على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألف، و350 مواطن، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 29 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.
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