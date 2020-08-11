برلمانية: مجلس الشيوخ إثراء للحياة السياسية وانعكاس للتعددية الحزبية

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ يعد استكمالًا للبنية السياسية في البلاد، وإثراءً للحياة النيابية، ويأتي كانعكاس للتعددية الحزبية.





وأضافت "عازر" خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الحالية شعارها الأحزاب، فكل حزب يقدم مرشحيه والمواطن ينتخب لبرنامج وليس لأشخاص.





وأشارت إلى أن نزول الناخبين للمشاركة في الانتخابات لإيمانهم بالبرامج السياسية المتعددة وهي ثقافة جديدة ومهمة للناخبين.



