شكاوي.. البيان الأول لغرفة عمليات نادي القضاة بشأن انتخابات الشيوخ

أصدرت غرفة عمليات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، والتي تم تشكيلها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بيانها الأول، منذ قليل.





وجاء في البيان، أن غرفة العمليات المشكلة بنادي القضاة تابعت انتظام القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول للانتخابات ومباشرتهم فتح اللجان والبدء في عملية التصويت وتلقت الغرفة شكوى من بعض رؤساء اللجان الفرعية بعدم مناسبة بعض مقار اللجان وجاهزيتها لسير العملية الانتخابية لأدائهم دورهم في الاشراف عليها على الوجه الأكمل والذي يستمر لأكثر من ١٢ ساعة متواصلة على مدار يومين.





ويطالب نادي القضاة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية ونظرًا لعدم إمكانية تغيير تلك اللجان بضرورة مراجعتها والعمل على تهيئتها لاستمرار العملية الانتخابية بشكل مقبول، وعلى الزملاء إخطار اللجان العامة التابعين لها بملاحظاتهم في هذا الشأن.





كما طالبت الغرفة من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية بأخذ تخوف السادة الزملاء من الزحام باللجان العامة وقت التسليم غدا نظرا لقلة عددها الملحوظ عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة وأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم فى هذا الشأن وكذا في شأن توفير وسائل لنقل دفاتر الأصوات المتبقية إلى اللجان العامة بعين الاعتبار حرصًا على سلامة جميع المشاركين.





وإذ يتقدم مجلس الإدارة للسادة القضاة المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية في ربوع مصر بجزيل الامتنان والتقدير على جهدهم الكبير للاضطلاع بهذه الرسالة في هذه الظروف وحراستهم وعي المواطنين وتحملهم كل الصعاب لأداء واجبهم الوطني بكل تجرد وأمانة.





صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.





ونُقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مثل ماهو مجلس الشيوخ وطريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية، وهي كالتالي:-









ما هو مجلس الشيوخ وما دوره؟





مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصرى».









كيف ستتم الانتخابات في ظل انتشار كورونا؟





أعلن المستشار لاشين إبراهيم، عدد من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا، وجاءت كالآتي:





توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.





- تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.





- وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.





- تكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة.





- فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف.





- إلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت.





- تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع.









كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية؟





أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق هما:-









1- الاستعلام عبر موقع الهيئة الرسمي www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا.









2- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.









3- الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.



