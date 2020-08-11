محافظ الإسكندرية: ليس لدينا أي معوقات في انتخابات الشيوخ

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنهم لديهم 395 مركزا انتخابيا، و727 لجنة فرعية، حيث أن هناك 4 مليون و51 ألف و700 ناخب في محافظة الإسكندرية.





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم الاستعداد جيدًا لانتخابات مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى إجراءات مكافحة فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه تم تجهيزة 20 مستشفى على مستوى المحافظة لأي حالات طارئة، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية استعدت جيدًا، والدولة وفرت للمواطن كل سبل المشاركة في العملية الانتخابية.





وتابع: "اليوم الأول للانتخابات مر بسلام، ونسبة الإقبال معقولة، وزاد الإقبال عقب عصر اليوم"، مستطردًا: "ليس لدينا أي مشاكل أو معوقات في انتخابات مجلس الشيوخ".





انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.





ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.





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