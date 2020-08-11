محافظ سوهاج: لم نرصد أي مخالفات في الانتخابات حتى الآن (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المحافظة قامت بتطهير كافة اللجان، وأعدت أماكن جيدة لانتظار المواطنين، ووفرت التأمين الطبي، من خلال تواجد مندوب من وزارة الصحة بكل لجنة، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد. 

وتابع "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء، أن المحافظة لم ترصد أي مخالفات حتى الآن، وبإذن الله ستحقق محافظة سوهاج نسبة تصويت عالية، خاصة بعد توعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.

ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.

ما هو مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره مهمشًا وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري". 


وأعرب الإعلامي أحمد موسى، اليوم الثلاثاء عن سعادته بانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ اليوم، قائلًا "الدول حوالينا فيها حروب ومصر بتعمل انتخابات".

وقال موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "في دول مساحات شاسعة من أراضيها أصبحت بعيدة عن سيطرتها، وهناك 40 دولة تسيطر على مقتدرات دولة أخرى، وإحنا هنا في مصر بنعمل انتخابات".

وأضاف "لابد أن نحمد ربنا على الاستقرار السياسي والأمني في مصر، وننظر للصورة الأكبر الآن وهذا المشهد الانتخابي في هذا التوقيت، وإصرار الدولة المصرية على عدم تأخير الاستحقاق الدستوري".

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