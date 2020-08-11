8 مشاهد من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:44 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
شهد اليوم الاول من الانتخابات مجلس الشيوخ في كافة محافظات مصر أحداث لافته لانتباه، حيث نالت تغطيه اعلامية محلية ودولية واسعة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مشاهد اليوم الاولي للانتخابات مجلس الشيوخ:

مشاركة رئيس الجمهورية:
قام رئيس عبد الفتاح السيسي بإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ منذ ساعات الأولي لانعقاد الانتخابات اليوم.

مشاركة الوزراء:
شارك الورزاء اليوم الثلاثاء في إنتخابات مجلس الشيوخ بإدلاء بأصواتهم وفي مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، وذلك لحث المواطنين علي المشاركة في تجربة الانتخابات وتحقيق خطوة جديدة نحو الديمقراطية.

أكبر مصوت يبلغ ٩٤ عام:
أدلي المسن محمد عبد الحميد محمد من مواليد 1924، بصوته في مدرسة الطبري بمصر الجديدة، في انتخابات مجلس الشيوخ، داعيًا لمصر ان يحفظها الله ويرفع عنها الوباء.

لا توجد مشكلات:
أكد الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لم يتم رصد مشكلات صحية في أول ايام انتخابات مجلس الشيوخ، والوضع يسير بشكل طبيعي.

وأوضح أن غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة تتابع الوضع مع كل المحافظات، وهناك أطقم طبية موزعة على مختلف لجان الجمهورية للتدخل عند حدوث أي طارىء، لافتا إلى أن كل الحالات التي تم الإبلاغ عنها بسيطة مثل حدوث إغماء، أو اضطرابات في حالة الضغط، وتم التعامل معها.

إقبال تاريخي:
توافد المئات من المصريون بمختلف أعمارهم امام لجان الانتخابية لإدلاء بأصواتهم في اول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، معبرين عن فرحتهم باتخاذ تلك الخطوة نحو الديمقراطية.

اتباع الإرشادات الاحترازية:
حرص المصريون علي الالتزام بالإجراءات الوقائية في اول ايام إنتخابات مجلس الشيوخ، حيث شهدت العديد من اللجان الانتخابية التزام المصريين بارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة، وفق تعليمات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا.

عروض بهلوانية:
قدم مجموعه من الشباب عروض استعراضيه أمام لجنة مدرسة سيزا النبراوي بالتجمع الخامس، لنشر روح البهجة على الناخبين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

تغطية دولية:
أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء أن إنتخابات مجلس الشيوخ حظيت باهتمام إعلامي واسع، حيث حيث شارك 564 مراسلًا يمثلون 163 مؤسسة إعلامية دولية معتمدة لدى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات  في هذه التغطية.

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