سفير روسيا ببيلاروسيا: مينسك متعاونة في قضية إطلاق سراح الصحفيين الروس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
وكالات
قال السفير الروسي في مينسك، دميتري ميزنتسيف، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا تقدم المساعدة ومهتمة بإطلاق سراح الصحفيين الروس.

وقال ميزنتسيف لقناة "روسيا1" : "نحن اليوم نتعاون بشكل وثيق مع وزير الداخلية البيلاروسي كاراييف، والنائب الأول غينادي كازاكيفيتش، إننا نقدم المساعدة ومهتمون بإطلاق سراح الصحفيين الروس".

وأضاف: "في إطار الموقف المهتم لوزارة الشؤون الداخلية البيلاروسية، نحن نتلقى دعما حقيقيا للإفراج عن الصحفيين الروس".

وفي وقت سابق ظهرت في موقع "دوجد" على قناة "تلغرام"، معلومات عن اعتقال مراسلين اثنين ومصور، يعملون في القناة التلفزيونية الروسية، كما وجرى التأكيد على أن: "أشخاصاً يرتدون ملابس مدنية ومقنعين قاموا باعتقالهم وأخذهم بعيداً إلى جهة مجهولة".

كما وصرحت ممثلة المقر الرئيسي للمرشح الرئاسي السابق فيكتور باباريكو، ماريا كوليسنيكوفا لقناة "دوجد"، بأن الصحفيين اعتقلوا بعد أن تحدثوا معها في الشارع.

وقال رئيس تحرير قناة "دوجد" التلفزيونية، تيخون دزيادكو لوكالة "سبوتنيك"، بأن القناة طلبت في الـ 15 من حزيران/يونيو، اعتمادها للعمل في بيلاروس، لكنها لم تتلق رداً.

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