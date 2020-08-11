صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:42 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسماء قورة تصوير: عبير أحمد
استمر توافد الناخبين على اللجنة الانتخابية في الجامعة العمالية بمدينة نصر، قبل دقائق من غلق اللجان الانتخابية لليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول
صور.. توافد الناخبين على لجان الشيوخ بمدينة نصر قبل انتهاء اليوم الأول

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