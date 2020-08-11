لبنانيون يتجمعون أمام معمل الزوق الحراري اعتراضا على عودة شاحنة الكيميائيات

وتابعت: "نحن سلمنا القيادة هذه المسؤولية بعد رفض وزارة الطاقة الإجابة على الكتابات التي أرسلناها مرات عدة"، مضيفة: "وعليه سننتظر ولا أظن أن هذه المواد قد تنفجر حاليا".