مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:28 م
ستاد الأهلي
ستاد الأهلي
يتسلم النادي الأهلي يوم غد الاربعاء الاستاد الجديد في احتفالية كبرى  بعقد انتفاع لمدة 9 سنوات.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في ديسمبر الماضي توصله لاتفاق مع شركة استادات الحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما على أن يحمل اسم النادي الأهلي.

وتم الكشف عن اسم الاستاد الجديد وهو " الأهلي we السلام"، والذي سيحتفل به الأهلي يوم غد الاربعاء وسط حضور مجموعة كبيرة من أعضاء وإدارة النادي.

ويتسلم الأهلي الاستاد على مرحلتين  الأولى تتمثل في الملعب وغرف الملابس، والثانية بتسلم الملاعب الفرعية بعد 3 شهور.

ويستضيف الأهلي نظيره الانتاج الحربي في بطولة الدوري على الملعب الجديد وهي المباراة الأولى للفريق في ملعبه يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر بالدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ستاد الاهلي الاهلي والانتاج الحربي الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منذ ساعة الا ربع

هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

استاد السلام يحتفي بالأهلي قبل لقاء الاتحاد

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

ستاد الاهلي الجديد .. كل ما تريد معرفته عن أحدث ثوب للقلعة الحمراء

«يلا شوت الجديد» نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر مجانًا Ahly live

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 م

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

05:31 م

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟

08:01 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان