مستشار الرئيس يكشف سبب عودة 21 مستشفى عزل للعمل (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه لا يمكن الجزم بوجود موجة ارتدادية لفيروس كورونا على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى توقعه بزيادة أعداد الإصابات عقب إجازة عيد الأضحى مثلما حدث بعد إجازة عيد الفطر.

وأضاف تاج الدين في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن السبب في الزيادة المتوقعة للأعداد هو الحركة الداخلية الكثيفة خلال فترة الأعياد للسفر إلى النجوع والقرى، لافتًا إلى الكثافة الشديدة في السواحل حاليًا.

وبسؤال عن عودة 21 مستشفى إلى العزل مرة أخرى أشار مستشار الرئيس للصحة، إلى أن هذا الإجراء ضمن الخطوات الاستباقية للتعامل مع فيروس كورونا لمواجهة أي زيادة متوقعة في الأعداد، مؤكدًا على الاستعداد البشري والتفني في هذه المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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