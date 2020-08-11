تعليق مستشار الرئيس للصحة على إصابة 21 لاعبا بكورونا (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:20 م
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
شيماء حسن
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن إصابة 21 لاعب بفريق كرة واحد بفيروس كورونا لا يعكس تفشي الفيروس في الوسط الكروي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المسحات التي أجريت لمجموعات كبيرة وكانت النتيجة سلبية.

وأضاف تاج الدين في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "لابد من معرفة ما قام به هؤلاء اللاعبين بعيدًا عن مواعيد التدريبات، وهل كانوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية المطلوبة"، مؤكدًا أنه لا داعي للفزع ولكن في الوقت نفسه لابد من الاحتياط والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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