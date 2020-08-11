ماجدة الرومي لسكاي نيوز عربيّة: كارثة بيروت عمل مفتعل ومكنسة الشباب اللبنانيّ أهم من مليون مدفع ودبّابة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
اعتبرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أن الكارثة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت "جريمة كبيرة بحق شعب لبنان"، سواء أكان إهمال أو حادثا مدبرا.


وأضافت الرومي ، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أدلت بها للإعلامي سعيد حريري أثناء تفقدها حي الجميزة، إحدى أكثر المناطق تضررا بالعاصمة اللبنانية: "في رأيي الشخصي أن ما حدث في المرفأ عمل مفتعل".
وتابعت: "شعرت بأن جزءا من قلبي تمزق وأنا أشاهد الدمار في بيروت".


وقالت إنها كانت في منزل بمنطقة جونية شمال بيروت عندما وقع الانفجار الضخم عصر الثلاثاء الماضي، موضحة: "اعتقدت في البداية أن الأمر هزة أرضية، لأننا شعرنا باهتزاز الأرض".


وتابعت: "علمت فيما بعد أن الأمر انفجار. وتابعت بذهول ما يحدث على التلفزيون".


ودعت ماجدة الرومي المواطنين اللبنانيين إلى "عدم اليأس، فهو أكبر عدو لكم"، معتبرة الكارثة "شدة ستزول"، وقالت: "عاصرت الحرب الأهلية منذ عام 1975، وتجاوزناها".


وأعربت الفنانة البارزة عن تقديرها للشبان اللبنانيين الذين هبوا نحو إزالة الركام وتنظيف الشوارع في بيروت بعد الكارثة، وقالت إنها "تنحني احتراما لهؤلاء الذين يمثلون مستقبل لبنان الحر والمستقل”، ودعت بقية الفنانين اللبنانيين للنزول إلى الشارع لمساعدة مواطنيهم، فـ"بلدهم بحاجة لهم".


كما توجهت ماجدة الرومي بالشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، على زيارته السريعة إلى بيروت وتفقد المناطق المتضررة.


وعن رسالتها إلى زعماء لبنان، قالت إنها ليست مع التنظير السياسي، لكنها أكدت: "كمواطنة لبنانية أقول كل الطوائف تساوت في الموت والمصائب. نحن ضائعون لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون".
وقالت إن الللبنانيين "قادرون على حكم أنفسهم" عوضا عن الانتداب الفرنسي الذي نادى به البعض، لكن "يجب أن نعترف أن الكثير من الخيوط لم تعد بين أيدينا".


وأعربت عن شكرها لكل الدول العربية التي وقفت إلى جانب لبنان، وقالت: "شكرا لكل دولة عربية ترفع الأسى عن اللبنانيين، فهذه نكبة لا يستطيع اللبنانيون الوقوف وحدهم أمامها”.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفا بيروت انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ

أخبار تهمك

ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ أقل من ساعتين

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كوبو: فضلت الانتقال إلى فياريال لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ماجدة الرومي: ما حدث بالأمس في لبنان مأساة بكل معاني الكلمة

عن انفجار بيروت.. ماغي بوغصن: "بدي محاكمة دولية"

بالتزامن مع انفجار بيروت.. ماجدة الرومي تزور الشعب اللبناني

مايا دياب تنظف شوارع لبنان من ركام انفجار بيروت

بعد كارثة مرفأ بيروت.. كيف يتعافى لبنان؟

النائب اللبناني نعمة إفرام يعلن استقالته من البرلمان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

05:31 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان