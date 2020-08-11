مرشح تحالف القائمة الوطنية يدلي بصوته بلجنة الحامولى في الفيوم

قام المهندس عبدالقادر الجارحي، أمين حزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم، والمرشح لمجلس الشورى 2020 على قائمة تحالف القائمة الوطنية، بالإدلاء بصوته داخل لجنة مدرسة الحامولي بمركز يوسف الصديق مسقط رأسه.





وتواجدت أمانة الفيوم، بحزب مستقبل وطن منذ الساعات الأولى أمام جميع اللجان الانتخابية، لمساعدة الأهالي في البحث عن لجانهم الانتخابية، والتي تبلغ أعدادها 330 مقر بعد 423 لجنة انتخابية بجميع مراكز المحافظة.





حيث تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية بالغرفة وهى لجنة الرصد والمتابعة لتجميع المعلومات ورصد المشكلات، لجنة التحليل والتى تعد التقارير بناءا على معلومات لجنة الرصد والتى من شانها اصدار مؤشرات بنسب الحضور واتجاهات التصويت بالمقار الانتخابية بلجان المحافظة ولجنة إدارة الأزمات والتى تقوم بالتواصل مع الجهات المعنية للتوصل لتذليل المعوقات وحل المشكلات التى تواجه الناخبين واللجان.





وقد بدأت غرفة العمليات أعمالها منذ بداية فتح اللجان فى التاسعة صباحا من خلال التواصل مع أمناء المراكز والقيادات للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير كافة المستلزمات اللوجيستية والمادية لجميع مقار المحافظة.





يذكر ان كل المقار واللجان يوجد بها مسئولى الحزب لمتابعة العملية الانتخابية من خارج اللجنة، كما يوجد مندوبين لمرشحى الحزب داخل اللجان.





وأنهت محافظة الفيوم، استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بجميع مراكز المحافظة، للمتابعة المستمرة ووضع حلول سريعة للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الانتخابية.





صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأوضح أنه تم تجهيز عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة.





ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبارالسن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.





وأكد "الأنصاري" أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.



