مرشح تحالف القائمة الوطنية يدلي بصوته بلجنة الحامولى في الفيوم
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:33 م
ريهام على
قام المهندس عبدالقادر الجارحي، أمين حزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم، والمرشح لمجلس الشورى 2020 على قائمة تحالف القائمة الوطنية، بالإدلاء بصوته داخل لجنة مدرسة الحامولي بمركز يوسف الصديق مسقط رأسه.
وتواجدت أمانة الفيوم، بحزب مستقبل وطن منذ الساعات الأولى أمام جميع اللجان الانتخابية، لمساعدة الأهالي في البحث عن لجانهم الانتخابية، والتي تبلغ أعدادها 330 مقر بعد 423 لجنة انتخابية بجميع مراكز المحافظة.
حيث تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية بالغرفة وهى لجنة الرصد والمتابعة لتجميع المعلومات ورصد المشكلات، لجنة التحليل والتى تعد التقارير بناءا على معلومات لجنة الرصد والتى من شانها اصدار مؤشرات بنسب الحضور واتجاهات التصويت بالمقار الانتخابية بلجان المحافظة ولجنة إدارة الأزمات والتى تقوم بالتواصل مع الجهات المعنية للتوصل لتذليل المعوقات وحل المشكلات التى تواجه الناخبين واللجان.
وقد بدأت غرفة العمليات أعمالها منذ بداية فتح اللجان فى التاسعة صباحا من خلال التواصل مع أمناء المراكز والقيادات للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير كافة المستلزمات اللوجيستية والمادية لجميع مقار المحافظة.
يذكر ان كل المقار واللجان يوجد بها مسئولى الحزب لمتابعة العملية الانتخابية من خارج اللجنة، كما يوجد مندوبين لمرشحى الحزب داخل اللجان.
وأنهت محافظة الفيوم، استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بجميع مراكز المحافظة، للمتابعة المستمرة ووضع حلول سريعة للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الانتخابية.
صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأوضح أنه تم تجهيز عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبارالسن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.
وأكد "الأنصاري" أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.