عمر هاشم: الهجوم على البخارى محاولة لهدم السنة (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:28 م
ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السبب وراء الهجوم على الإمام البخارى رحمة الله عليه، هو هدم السنة كلها كونه أكبر إمام فى علم حديث رسول الله عليه وسلم، وتابع :"حين يطعن فى أصح كتاب وفى أكبر الأئمة يكون قد أنهارت أمامه السنة كلها ولذلك صوبوا سهامهم إلى هذا الأمام".

وأضاف "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، عبر قناة "dmc"، أن الإمام البخارى كان يمتلك قوة شديدة فى الحفظ وقدر عالى فى العلم والفهم، والفقه، وتابع: "العلماء قالوا إن فقه البخارى فى تراجمه وهى التى كانت منحة من الله سبحانه وتعالى".

ولفت "هاشم"، إلى أن الإمام البخارى، أنشرح صدره عندما طلب منه شيخه إسحاق بن راهويه، أن يدون السنة الصحيحة عندما حدث خلط وافتاءات عليها فى ذلك الوقت،مشيرًا إلى أن الإمام وضع صحيحه من بين 600 ألف حديث.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، في تصريحات سابقة، إن رفض السنة النبوية والأخذ بالقرآن الكريم فقط أمر خطير.

وأشار "هاشم"، إلى أن هناك جماعة ظهرت قديمًا في الهند وأسموا أنفسهم "القرآنيون"، وادعوا أن القرآن فيه الكفاية، ورفضوا الأخذ بالسنة النبوية.

وأكد أن السنة النبوية ضرورية، وأن القرآن لا يفهم بدونها، وتأتي بأحكام قد لا تكون موجودة بالقرآن الكريم، متابعًا: "تحريم زواج المرأة على عمتها أو خالتها موجود في السنة وليس موجودًا في القرآن"، لافتًا إلى أن القرآن أمرنا بالأخذ بالسنة النبوية.

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