أول تعليق لأحمد موسى على انتخابات الشيوخ (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى، اليوم الثلاثاء عن سعادته بانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ اليوم، قائلًا "الدول حوالينا فيها حروب ومصر بتعمل انتخابات".





وقال موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "في دول مساحات شاسعة من أراضيها أصبحت بعيدة عن سيطرتها، وهناك 40 دولة تسيطر على مقتدرات دولة أخرى، وإحنا هنا في مصر بنعمل انتخابات".





وأضاف "لابد أن نحمد ربنا على الاستقرار السياسي والأمني في مصر، وننظر للصورة الأكبر الآن وهذا المشهد الانتخابي في هذا التوقيت، وإصرار الدولة المصرية على عدم تأخير الاستحقاق الدستوري".





انتخابات مجلس الشيوخ 2020





انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.





ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.





ما هو مجلس الشيوخ؟



