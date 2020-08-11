وزيرة الصحة توجه مناشدة لكبار السن بشأن انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن غرفة إدارة الأزمات التابعة للوزارة ترصد الوضع في كافة اللجان على مستوى الـ 27 محافظة، من خلال غرفة التواصل مع غرف العمليات بالمحافظات.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم أجروا الفحوصات على المرشحين للانتخابات، حيث أنهم أجروا فحوص لنحو 1415 مرشح، وقاموا بتسليم النتائج إلى المحاكم في المحافظات، فضلا عن دورهم في تأمين المقار الانتخابية طبيا من خلال توفير فرق طبية، ونشر سيارات الإسعاف.





وناشدت كبار السن أن يتوجهوا للانتخاب مبكرا أو بعد انكسار حدة ارتفاع الحرارة حفاظا على صحتهم.











