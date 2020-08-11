أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس حار على شمال وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا





طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.





طقس لطيف على السواحل الشمالية.





طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





أمطار خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبًا) على منطقة حلايب وشلاتين.





الوصف الفني لخرائط الطقس





يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.