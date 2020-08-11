فايلر يركز على الجانب الفني ويخصص فقرة للعرضيات في مران الأهلي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
 
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على الجانب الفني والخططي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت مدافعي الفريق والثانية ضمت لاعبي الوسط والهجوم، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة في مران الفريق للتدريب على الكرات العرضية.


وفي سياق أخر أدى شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وركز ميشيل على التصويب من زوايا مختلفة في الملعب، والكرات العرضية، كما ركز على الجانب البدني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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