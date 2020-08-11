ترتيبات سورية لإعادة مواطنيها من قطر

أعلنت وزارة النقل السورية أنها في صدد إعداد الترتيبات لرحلة جوية من قطر، ودعت السوريين العالقين هناك إلى التواصل معها.





وخاطبت الوزارة السوريين "الراغبين بالعودة إلى سوريا والعالقين في قطر" بطلب التواصل الفوري مع مكتب مؤسسة الخطوط الجوية السورية في الدوحة، أو السفارة السورية في مسقط - سلطنة عمان، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، وذلك "لترتيبات رحلة العودة"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".





وقالت الوزارة إن ذلك يأتي "ضمن الجهود الحكومية لعودة السوريين العالقين في الخارج".





وكانت آخر رحلة تقل سوريين عالقين في الخارج وصلت مطار دمشق يوم 27 من شهر يوليو الماضي من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وكان على متنها 261 سوريا.





بينما مازال هناك سوريون في عدد من الدول كما في السعودية مثلا يناشدون بحل مشكلة عودتهم إلى بلادهم.