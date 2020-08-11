البورصات الأوروبية ترتفع بنهاية التعاملات

أغلقت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بالتزامن مع صعود ملحوظ في الأسواق الآسيوية اليوم و"وول ستريت".





وارتفعت أسهم قطاع السيارات بنحو 4.4 بالمائة مع إغلاق كافة القطاعات والبورصات الأوروبية في النطاق الأخضر.





وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن أعلنت روسيا تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.





وتجاهلت الأسواق الأوروبية التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لتركز بدلاً من ذلك على خطط التحفيز التي تقرها حكومات العالم لدعم الاقتصادات.





وعلى الجانب الاقتصادي، شهدت المملكة المتحدة أكبر هبوط فصلي في غضون عقد في سوق العمل، حيث انخفض عدد العاملين بنحو 220 ألف شخص في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي.





كما تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا خلال الشهر الجاري بعكس التوقعات.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.6 بالمائة ليصل إلى 370.7 نقطة، كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة مماثلة مسجلاً 6154.3 نقطة.





وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 2 بالمائة ليصل إلى 12946.8 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة تزيد عن 2.4 بالمائة مسجلاً 5027.9 نقطة.





وبحلول الساعة 4.03 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتصل إلى 1.1764 دولار.