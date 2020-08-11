استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:53 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آيات عامر
شهدت لجان مدرسه ناصر الثانوية بنات بمنطقه الساحل، إقبالا من المواطنين وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وحرص الناخبين علي ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

واستمرت استراحة اللجان لمدة ساعة على مستوى أأنحاء الجمهورية، ثم استأنفت لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)
استمرار توافد المواطنين على لجان الساحل للتصويت فى انتخابات الشيوخ (صور)

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