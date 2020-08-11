الصحة: لم نرصد أي مشكلات في اليوم الانتخابي الأول (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:53 م
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الانتخابي الأول، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد مشكلات، والوضع يسير بشكل طبيعي.

وأشار "غنيمة"، خلال لقاء خاص عبر عبر فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، إلى أن غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة تتابع الوضع مع كل المحافظات، وهناك أطقم طبية موزعة على مختلف لجان الجمهورية للتدخل عند حدوث أي طارىء، لافتا إلى أن كل الحالات التي تم الإبلاغ عنها بسيطة مثل حدوث إغماء، أو اضطرابات في حالة الضغط، وتم التعامل معها.

وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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