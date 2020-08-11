انتخابات مجلس الشيوخ 2020 | استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية بالرقم القومي عبر هذ الرابط

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:51 م
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
انتخابات مجلس الشيوخ 2020 | استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية بالرقم القومي عبر هذ الرابط

بدأت عملية التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، وتسهل بوابة "الفجر" الإلكترونية مهمة الناخبين، حيث سنقدم لكم فيما يلي رؤابط المواقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية بالرقم القومي.

كما يمكن للسادة الناخبين الآن الاستعلام عن لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها ورقمهم في كشوف انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالرقم القومي فقط.

استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية بالرقم القومي اضغط هنا.

انطلقت صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.

ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.

نبذة عن مجلس الشيوخ / مجلس الشورى

مجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره مهمشًا وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري".

انتخابات مجلس الشيوخ 2020 | استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية بالرقم القومي عبر هذ الرابط

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