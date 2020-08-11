بعد غياب سنة.. مغني الراب المغربي يبدأ انطلاقة غنائية جديدة بـ"حس بيا"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

دشن مغني الراب المغربي الحر انطلاقة غنائية جديدة في مشواره الفني تزامنا مع إطلاق أجدد أعماله الغنائية "حس بيا" بشكل فيديو كليب مصور. 


وعزف الحر خلال الأغنية على وتر الغدر والخيانة على طريقته الخاصة ليقدم توليفة مشاعر مختلطة بين التعاطف والألم والحزن في كلماتها،  مصحوبة بكليب مصور يظهره يتعرض لحادث سير مؤلمة بسيارته بعد دس أحد الأشخاص لمخدر في مشروبه،  وتغنى الحر عبر الأغنية بكلماته،  بينما أخرج الكليب سليمان أفريج،  وتم تصوير الكليب في مدينة طنجة المغربية في شهر يوليو الماضي. 


وتمكن الحر عبر العمل الجديد من لفت أنظار الجمهور وتحقيق نجاح غير مسبوق حيث تخطت مشاهدات الكليب حتى اللحظة حاجز الثمانية ملايين في غضون أربعة أيام فقط، كما تصدر تريندات اليوتيوب في المغرب وعدة دول منذ طرح الكليب،  ووصل للتريند رقم واحد عبر منصة أنغامي. 


الحر مغني راب مغربي عرف دوما بمواضيعه الجريئة في أغانيه ولعبه على أوتار العاطفة الحزينة حتى لقب بشاعر الأحزان،  حفر اسمه في ساحة الراب العربية بأشهر أغنياته "خليوني" و"مهما كان"، ويبدأ عبر أغنية "حس بيا" انطلاقة  جديدة حيث تعيده للساحة الموسيقية بعد غياب دام قرابة السنة منذ آخر أغانيه "الغريب"، والتي حققت نجاحا جماهيريا ملحوظا بتخطيها حاجز 51 مليون مشاهدة.

أخبار تهمك

كوبو: فضلت الانتقال إلى فياريال لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا

منذ أقل من ساعتين

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ أقل من ساعتين

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

05:31 م

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

05:00 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان