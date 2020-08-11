لقاء سويدان تتألق من جديد مع جليلة العالمة في العرض المسرحي "فنان الشعب"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


تعيش النجمة لقاء سويدان حاليا حالة تالق فني على مسرح البالون حيث تلعب بطولة العرض المسرحي الجديد " فنان الشعب " امام الفنان الشاب ميدو عادل الذي يجسد دور الموسيقار الكبير سيد درويش تأليف سيد ابراهيم واخراج اشرف عزب.


قالت لقاء سويدان انها فخورة بهذا العمل الاستعراضي المهم وهي تجسد دور " جليلة العالمة " التي احبها سيد درويش وتزوجها بالاسكندرية في بداية حياته الفنية وقدم من اجلها وبالهامها عدد كبير من اهم اغنياته مثل ( يا عشاق النبي وزوروني كل سنة مرة وانا هويت وانتهيت ) وغيرها من الاغنيات العاطفية الخالدة التي عاشت في وجدان الناس على مدى سنوات طويلة كما ان هذا الدور قد سبق وقدمته النجمة الفاتنة هند رستم على شاشة السينما في فيلم " سيد درويش ".


اضافت لقاء ان الاستعراضات الفنية الموجودة بالعرض والاغنيات التي سجلها فريق العمل والرقصات والتابلوهات الفنية تجعل من العرض اوبرا شعبية موسيقية رائعة وتمنت ان يراه اكبر عدد من جمهور المسرح لان فريق العمل قد بذل مجهودا كبيرا لكى يخرج العمل على هذا المستوي الراقي جدا.


" فنان الشعب " انتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، على مسرح البالون بالعجوزة، ويلعب بطولته.

الفنانين محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين 
تاليف سيد ابراهيم واخراج اشرف عزب .

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