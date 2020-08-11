فريق عمل "شارع 9": لا صحة لوجود خلافات في المسلسل ونستأنف التصوير الأسبوع المقبل

أعرب المخرج محمد عبدالخالق عن استيائه الشديد من بعض الأخبار الكاذبة التي انتشرت مؤخرا، بشأن وجود خلافات بين فريق عمل مسلسل "شارع 9"، مؤكدا أن أجواء العمل رائعة، وأنه اندهش كثيرا حينما علم بمثل هذه الشائعات، مشيرا إلى أنه يستعد لاستئناف التصوير مع بداية الأسبوع المقبل. بعد أن انتهى من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل قبل اجازة عيد الأضحى المبارك .









وأضاف عبدالخالق انه يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة استعدادا للتصوير ، وانه لا يلتفت مطلقا لمثل هذه الشائعات التي يريد أصحابها الترويج لكل ما هو سلبي.









بينما قال المؤلف حسين مصطفى محرم أن مروجي مثل هذه الشائعات لا حيلة لهم أمام استقرار العمل والأجواء الرائعة التي تغلف علاقات كل الفريق فيما بينهم، مؤكدا أنه يواصل كتابة باقي الحلقات وانه سيتم استئناف التصوير مع مطلع الأسبوع المقبل.









ومن جانبه أكد عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بالشركة أن فريق عمل المسلسل كانوا قد بدأوا تصوير المشاهد الأولى داخل أحد العمارات بمنطقة المعادي، ثم حصل فريق العمل على إجازة العيد، ومنذ ذلك الوقت لم يشهد العمل اي اجتماعات أو مقابلات بسبب الاجازة، وعادت جلسات العمل مؤخرا استعدادا لتصوير مشاهد اخرى، حيث يقوم فريق الإنتاج حاليا بعمل معاينات لأماكن التصوير استعدادا لاستئناف تصوير هذه المشاهد خلال الساعات القليلة المقبلة.









وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعربت عن سعادتها البالغة ببداية تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" باحدى العمارات بمنطقة المعادي ، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الاولى مع شركة الريماس ، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.









وأضافت رانيا أن فريق العمل المكون من عبدالله منصور المشرف العام علي الانتاج وفدوى رفيق بروديوسر الشركة وباقي الفريق ، يعملون باحترافية شديدة ويأملون في تقديم عمل متميز ، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي وهدى الاتربي ، بالاضافة الي المخرج محمد عبدالخالق الذي سبق وتعاملت معه كثيراً في بدايتهما ، والسيناريست حسين مصطفى محرم الذي يقدم ورق حقيقي يناقش مشاكل حقيقية.







