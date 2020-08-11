تمديد حظر التجمعات العامة حتى 30 أكتوبر في فرنسا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، أن سلطات فرنسا ستمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر، في ظل تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد بشكل كبير.

وقال كاستيكس في مؤتمر صحفي، إن وضع فيروس كورونا في فرنسا يسير ‭‭"‬‬في الطريق الخطأ" منذ أسبوعين.

وأمس الاثنين، سجلت فرنسا أول زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بـ"كوفيد-19" منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.

وبحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز، فقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 239 ألفا و349 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة الفيروس وصل إلى 30327 حالة، في حين تعافى 82 ألفا و971 مصابا من مرض "كوفيد-19".

ويوم الاثنين، قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 2288 حالة يوم الجمعة، لكنها لم تشر إلى عدد الإصابات المسجلة في مطلع الأسبوع.

وقالت إنها سجلت 10800 حالة إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، لكنها لم تقدم عددا محدثا لإجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي بلغ يوم الجمعة 197921 حالة.

وفي حين قالت الوزارة، إنها سجلت 10800 حالة إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، فإنه من غير الواضح على الفور الفترة التي تشير إليها وما إذا كانت الإصابات خلال مطلع لأسبوع مدرجة ضمن الإجمالي الذي ذكرته.

أخبار تهمك

كوبو: فضلت الانتقال إلى فياريال لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعة

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ 41 دقيقة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

05:00 م

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان