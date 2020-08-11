رومينيجه يأمل في عودة الجماهير رغم الرفض السياسي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه لا يزال يأمل في عودة الجماهير إلى الاستادات قريبا رغم الرفض المؤقت من الجهات السياسية لهذه الخطوة.

وصرح رومينيجه في ميونخ اليوم الثلاثاء بقوله: "نأمل أن يتم السماح لنا أن نلعب بحضور الجماهير في وقت ما مرة أخرى وذلك رغم رد الفعل السلبي من قبل الجهات السياسية، لأن كرة القدم ليست ممتعة بدون جماهير".

واقترح رومينيجه بدء العودة بمجموعات صغيرة كحل مبدئي.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن عودة الجماهير إلى الاستادات بحلول بداية الدوري في منتصف سبتمبر، ممكنة، بغض النظر عن الرفض السياسي المؤقت.

وأشار رومينيجه إلى القواعد المعمول بها لفتح الملاعب أمام الجماهير، وقال: "المهم أن نعمل بشكل مثالي على المستوى التخطيطي وهذا الأمر يجري القيام به".

وأوضح رومينيجه/64 عاما/ أن التعليمات التي وضعتها رابطة الدوري لإعادة الجماهير، يمكن تنفيذها بنسبة 100%.

كان وزراء صحة الولايات الألمانية اتفقوا في مؤتمر عبر الفيديو أمس الاثنين على تأييد عدم فتح الاستادات للجماهير بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل بسبب الموقف الراهن لجائحة كورونا.

وكانت رابطة الدوري طرحت في وقت سابق خطة لإعادة جزئية للجماهير إلى الملاعب مع بداية الموسم الجديد 2020/2021 في ثالث عطلة أسبوعية من سبتمبر المقبل.

وأضاف رومينيجه :"ربما كان على المرء أن يفكر بشكل متحفظ في بداية الأمر، بمعنى أنه ليس هناك ضرورة للسماح مرة واحدة لـ25 ألف شخص مثلا بالدخول إلى الاستاد"، واقترح التفكير بروية في كيفية ضمان إيجاد بداية جديدة مع تواجد الجماهير.

وقال رومينيجه إن المهم هو " الثقة في كرة القدم، واعتقد أن كرة القدم في ألمانيا أثبتت أنها يمكن أن تعمل بشكل موثوق"، واختتم كلامه قائلا إن كرة القدم لديها القدرة على ضمان القيام بشيء وفقا للتعليمات دون أن يُشَكِّل هذا الشيء خطرا.

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