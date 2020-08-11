عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:00 م
علي نبوي
أتم النادي الأهلي اتفاقه مع شركة استادات على موعد افتتاح ستاد السلام "الأهلي" بعدما حصل النادي الأحمر على حق انتفاعه لمدة ٢٥ عام.
وحدد مسؤولو النادي الأهلي الساعة السادسة مساء غد الأربعاء موعدًا لافتتاح ستاد الأهلي الجديد بالاتفاق مع شركة استادات.
وقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتوجيه الدعوى لنجوم النادي الأحمر القدامى وعددًا من الشخصيات الرياضية البارزة وعلى رأسه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وكانت شركة استادات قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتطوير استاد السلام "الأهلي" حاليا وقامت بوضع لافتات تحمل نادي القرن بمحيط الاستاد.
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