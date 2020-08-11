عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أتم النادي الأهلي اتفاقه مع شركة استادات على موعد افتتاح ستاد السلام "الأهلي" بعدما حصل النادي الأحمر على حق انتفاعه لمدة ٢٥ عام.

وحدد مسؤولو النادي الأهلي الساعة السادسة مساء غد الأربعاء موعدًا لافتتاح ستاد الأهلي الجديد بالاتفاق مع شركة استادات.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتوجيه الدعوى لنجوم النادي الأحمر القدامى وعددًا من الشخصيات الرياضية البارزة وعلى رأسه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وكانت شركة استادات قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتطوير استاد السلام "الأهلي" حاليا وقامت بوضع لافتات تحمل نادي القرن بمحيط الاستاد.

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