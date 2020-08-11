ولاية برازيلية تعتزم توقيع اتفاقية مع روسيا بشأن أول لقاح لكورونا

أعربت سلطات ولاية بارانا البرازيلية عزمها توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي بشأن أول لقاح لفيرس كورونا المستجد في العالم، طوره مركز "غاماليا" البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا.

أعربت سلطات ولاية بارانا البرازيلية عزمها توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي بشأن أول لقاح لفيرس كورونا المستجد في العالم، طوره مركز "غاماليا" البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا.