ولاية برازيلية تعتزم توقيع اتفاقية مع روسيا بشأن أول لقاح لكورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
وكالات
أعربت سلطات ولاية بارانا البرازيلية عزمها توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي بشأن أول لقاح لفيرس كورونا المستجد في العالم، طوره مركز "غاماليا" البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا.

ونقلت وسائل إعلام برازيلية عن بيان أصدرته الحكومة المحلية في ولاية بارانا الواقعة جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، أن توقيع الاتفاقية سيتم يوم غد وأنها ستشمل إجراء الاختبارات على اللقاح، وإنتاجه واستخدامه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق من اليوم، أن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاحا روسيا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد الأول في العالم وأطلق عليه اسم Sputnik V.

وقال وزير الصحة الروسية ميخائل موراشك، إن الإنتاج التسلسلي للقاح سينطلق على منصتين، وهما مركز "غاماليا" وشركة "بينوفارم" لصناعة الأدوية.

وتأتي البرازيل بين أكثر من 20 دولة أعربت اهتماماها باقتناء اللقاح الروسي.

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