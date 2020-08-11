مائل للحرارة رطب نهارا.. تعرف على أحوال الطقس في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الأربعاء ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظًا في درجات الحرارة.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدًا الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.





وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة لتصل الي 78%، مما يساهم في اعتدال حالة الجو بشكل عام.





وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الأربعاء، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة احيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





وعن درجات الحرارة غدًا الأربعاء بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.



