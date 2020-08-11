العاملين بشركات التموين يتوجهون الى صناديق الانتخابات بالأعلام المصرية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
توجه جموع   العاملين بشركة الدلتا للسكر احدى شركات  وزارة التموين  من سيدات ورجال وعاملين، بمصانعها  بمحافظة كفر الشيخ  وبالمركز الرئيسى  بمدينة 6 اكتوبر  إلى صناديق الانتخابات رافعين الأعلام المصرية،  يتوسطهم  الدكتور أحمد  أبو  اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر ، مؤكدين حرصهم على النزول والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ   لأنها واجب وطنى .


و حرص الدكتور أحمد  أبو  اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر  احدى شركات وزارة التموين على الإدلاء  بصوته الانتخابى بمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين  بمصر الجديدة  مؤكدا ان المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى وأن هذا المجلس يعد خطوة مهمه فى الحياة السياسية  والتشريعية  فى إطار دعم  مسارات الديمقراطية والتنمية  التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واشاد بالإجراءات الاحترازية  واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الانتخابية.

وأكد "أبو  اليزيد"  ان المشاركة الإيجابية  للمواطنين فى هذا   العرص الديمقراطي حق كفله الدستور لكل المواطنين  واستكمال الدولة  لمؤسساتها الدستورية والتشريعية  فى ظل الاستقرار   الذى تشهده البلاد حاليا .

وجدير بالذكر ان  الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد ادلى  بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ  ظهر اليوم بمدرسة الاورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة 

واكد الوزير انه كمواطن لابد عمل الواحب فى التصويت مطالبا الحميع بالمشاركة حيث ان ذلك استحقاق دستوري ويجب على الجميع المشاركة فيه كما أن وجود غرفتين فى الحياة السياسة يجعلها اكثر ثراءا حيث ان هناك قوانين تعرض عاى مجلس صنع القرار وتمنى من الجميع النزول والاختيار وفقا لإرادتهم بحرية 



وناشد الوزير  كافة أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الإنتخاب للمشاركة والتصويت فى ظل المناخ الديمقراطي الذى تتمتع به مصر  مؤكدا  ان وجود مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري هام فهو بمثابة الغرفة الثانية للتشريع، جنباً إلى جنب مع مجلس النواب، لما لذلك من أثر إيجابي على الحياة السياسية في مصر.

وأشاد المصيلحي بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على إرتداء الكمامات.

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعة

كوبو: فضلت الانتقال إلى فياريال لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ 40 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ 40 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

05:00 م

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان