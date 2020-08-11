عاجل.. الموت يفجع خالد عليش

أعلن الفنان خالد عليش عن وفاة والد زوجته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "عليش": "توفي إلي رحمة الله تعالي والد زوجتي الحاج رضا الشامي، ربنا يرحمه ويغفر له".





وكان قد أعلن خالد عليش سابقا عن إجرائه عملية جراحية وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.





رسالة من نجل محمود ياسين لمروجي الشائعات بشأن حالة والده





حرص المؤلف عمرو محمود ياسين على توجيه الشكر والتقدير لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكى، وذلك لاهتمامهم بمعاقبة مروجي الشائعات بخصوص والده الفنان محمود ياسين.





وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "كل الشكر و التقدير لنقابة المهن التمثيلية والدكتور اشرف زكي على تقدمه ببلاغ للسيد النائب العام باسم نقابة المهن التمثيلية ضد مروجي الإشاعات التي طالت حالة الوالد الفنان محمود ياسين".





وأضاف "وأتمنى أن يعي أصحاب تلك الصفحات والمواقع أن ترويج مثل تلك الأخبار و الإشاعات أمر مؤلم و مزعج علاوة على إنه ذنب كبير فقد قال الله تعالي : مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ".





وتابع "وأحب أن أؤكد لكم أن نجاحكم في صفحاتكم مصدره الرئيسي هو أن تكون مصدر ثقة و صدق .. فكيف لكل شخص قرأ خبركم الكاذب سيصدقكم فيما هو قادم؟! ربنا يهدي الجميع".



