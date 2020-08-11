الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
ريهام على
توافدت الأمهات والسيدات، اليوم الثلاثاء فى أول أيام الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والتي يكتمل السلطة التشريعية في جمهورية مصر العربية.

وظهرت سيدات المجتمع الفيومي بمظهر حضاري محافظين على الإجرات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 والحفاظ على أولادهم، وذلك بمقر لجنة الشهيد مصطفى أحمد، ببندر الفيوم.

جدير بالذكر أن أهتمام المرأءة الفيومية ووعيها، ليس فقط من "كورونا" لكن كان الوعي مصطحبًا بلافتات تحمل شعار "صوتك لمصر بكرة انتخابات الشيوخ 2020"، وتأتي هذه الفتة لتشجيع المرأءة الفيومية على المشاركة الايجابية في هذا العرس الوطني.

وتواجدت أمانة الفيوم، بحزب مستقبل وطن منذ الساعات الأولى امام جميع اللجان الانتخابية، لمساعدت الأهلي في البحث عن لجانهم الانتخابية، والتي تبلغ أعدادها 330 مقر بعد 423 لجنة انتخابية بجيمع مراكز المحافظة.

وأنهت محافظة الفيوم، استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بجميع مراكز المحافظة، للمتابعة المستمرة ووضع حلول سريعة للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الانتخابية.

صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأوضح أنه تم تجهيز عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبارالسن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان. 

وأكد "الأنصاري" أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.

الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ
الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ
الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ
الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ
الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ
الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ
الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ
الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ
الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ
الأطفال بكمامات والأمهات باللافتات.. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهن في الشيوخ

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