تزايد أعداد الناخبين على صناديق الاقتراع بانتخابات الشيوخ في الأقصر (صور)

تزايدت أعداد الناخبين أمام لجان الاقتراع، بعد عصر اليوم، وذلك لانخفاض درجات الحرارة في محافظة الأقصر، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.





ويحق لـ 833557 مواطنًا في محافظة الأقصر، الادلاء بأصواتهم في 170 مركزًا انتخابيًا، و201 لجنة فرعية.





وشهدت اللجان، اتخاذ المواطنين للاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورنا المستجد، والتزامهم بارتداء الكمامات ومراعاة البعد الاجتماعي.





وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية البالغ عددها 201 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للعملية الانتخابية، التي تجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس.





كما باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم.



