الإمارات.. "الصحة" توظف منصة "مهاراتي" للتدريب الصحي لاحتواء كورونا

كشف مركز التدريب والتطوير في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تحقيق منصة "مهاراتي" للتعلم الإلكتروني وإدارة المعرفة أكثر من 200 ألف استخدام من خلال صفحة إدارة المعرفة المختصة بكورونا الخاضعة للتحديث المستمر والتي تسهل الوصول للمصادر المعرفية الموثوقة محلياً وعالمياً من أبحاث وكتب ومراجع علمية بالتعاون مع شركاء وموردي المكتبة الإلكترونية للمركز بعدما شهدت المنصة حتى الآن تسجيل ما يزيد على 7 آلاف مستخدم من العاملين في المجال الصحي بها.



وتوفر منصة "مهاراتي" أحدث الإرشادات الوطنية لتشخيص وعلاج فيروس كورونا وكذلك سبل حماية الطاقم الصحي وعرض البرامج التدريبية الداخلية والعالمية المتاحة للطاقم الصحي والمتعلقة بالمهارات الضرورية لإحتواء الجائحة والتعامل مع المرض.



واستخدم فريق التعلم الإلكتروني للمركز المنصة لدعم مشاركة المعرفة بين الأفراد والإدارات والمستشفيات والمراكز التابعة للوزارة إذ تم تصميم وإنتاج عدد من البرامج التدريبية الداخلية اعتماداً على المعرفة والقدرات والمهارات الداخلية في الوزارة.



40 برنامجاً

فيما تم تقديم أكثر من 40 برنامجاً تدريبياً إلكترونياً مطوراً داخلياً، إضافة إلى حوالي 10 دورات تدريبية آخرى بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبيوت الخبرة في الأبحاث والنشر مثل المجلة الطبية البريطانية و فاق عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية 4 آلاف متدرب.



وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة عوض صغير الكتبي، أن "البنية التحتية الرقمية التي طورتها الوزارة في فترات سابقة كانت من أبرز العوامل التي مكنت منصة "مهاراتي" للتعلم الالكتروني وإدارة المعرفة من استمرارية أعمال التدريب الفني والإداري الداعم للخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة دون توقف أو تأجيل بسبب جائحة كورونا التي حملت العديد من التحديات لجميع القطاعات عالمياً ومحلياً ومنها أهمية الاستثمار في تطوير الكادر البشري وجاهزية البنية الرقمية للوزارة في هذا المجال"، لافتاً إلى أهمية منصة مهاراتي في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لبناء الكفاءات الصحية والإدارية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية ومصادر معتمدة عالمية في التدريب والمعرفة وبناء نظم تعلم ذكية تواكب التغيرات المستقبلية وتعزيز شراكات محلية وعالمية فاعلة.



من جانبه، قال مدير مركز التدريب والتطوير صقر الحميري، إن "منصة مهاراتي للتعلم الإلكتروني وإدارة المعرفة، التي أعلنت عنها الوزارة عام 2018 لدعم عملية التدريب ومشاركة المعرفة لأكبر شريحة من موظفي الوزارة من خلال التكنولوجيا الذكية التفاعلية، كانت الخيار الأنسب لإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لمرونة وفاعلية الجهود الصحية المختلفة التي تصب في التصدي للفيروس خلال الأشهر الماضية"، منوهاً إلى إيلاء أهمية لتطوير عدد من البرامج التي تركز على الصحة النفسية للعاملين الصحيين والمرضى وذويهم.

