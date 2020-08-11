رسالة من نجل محمود ياسين لمروجي الشائعات بشأن حالة والده





حرص المؤلف عمرو محمود ياسين على توجيه الشكر والتقدير لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكى، وذلك لاهتمامهم بمعاقبة مروجي الشائعات بخصوص والده الفنان محمود ياسين.





وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "كل الشكر والتقدير لنقابة المهن التمثيلية والدكتور اشرف زكي على تقدمه ببلاغ للسيد النائب العام باسم نقابة المهن التمثيلية ضد مروجي الإشاعات التي طالت حالة الوالد الفنان محمود ياسين".





وأضاف "وأتمنى أن يعي أصحاب تلك الصفحات والمواقع أن ترويج مثل تلك الأخبار و الإشاعات أمر مؤلم و مزعج علاوة على إنه ذنب كبير فقد قال الله تعالي : مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ".





وتابع "وأحب أن أؤكد لكم أن نجاحكم في صفحاتكم مصدره الرئيسي هو أن تكون مصدر ثقة و صدق .. فكيف لكل شخص قرأ خبركم الكاذب سيصدقكم فيما هو قادم؟! ربنا يهدي الجميع".



