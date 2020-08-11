الإمارات.. مسيرة حافلة بالمواقف الإنسانية الخالدة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
الفجر
تؤكد الإمارات العربية المتحدة يوماً بعد آخر، وفعلاً لا قولاً، أنها وطن التعايش والتسامح والإنسانية، فها هي دولتنا تسيّر جسراً جوياً لمساعدة الأشقاء اللبنانيين في محنتهم إثر انفجار مرفأ بيروت والذي جعل 300 ألف شخص بلا مأوى، هذا فضلاً عن آلاف الضحايا والمفقودين والجرحى الذين خلّفهم الانفجار الرهيب، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً.

وعلى جانب آخر من نهجها الإنساني الذي لا يعرف الحدود، جمعت دولتنا شمل عائلة يمنية يهودية بعد أن تفرّق شملها لـ 15 عاماً، بين اليمن والمملكة المتحدة، إذ قامت بلم شمل العائلة ليجتمع أفرادها معاً على أرض الإمارات وطن التسامح، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".

فقد كان جمع شملهم أشبه بالمعجزة والحلم المستحيل، لكن الإمارات، بلد اللامستحيل، احتضنتهم على أرضها وبجهودها الخيّرة التي تؤكّد نهج الدولة الإنساني الرائد وقيمها السامية في التسامح والتعايش ونشر الخير، والتي تعد نموذجاً يحتذى للعالم أجمع.

أخبار تهمك

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ 42 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ويوفنتوس بطلها ديبالا

منذ حوالي 12 ساعة

كوبو: فضلت الانتقال إلى فياريال لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ ساعة و 13 دقيقة

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 15 ساعة

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ 42 دقيقة

ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

05:00 م

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان